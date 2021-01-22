Türkiye'de haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
Süper Lig
Yarın:
16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)
19.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)
24 Ocak Pazar:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)
16.00 Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük (Denizli Atatürk)
19.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)
19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)
25 Ocak Pazartesi:
16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor (Ülker)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Okulları)