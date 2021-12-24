Türkiye'de haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 19. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
13.30 Kasımpaşa-Altay: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor: Ali Şansalan
16.00 GZT Giresunspor-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler
13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: Cüneyt Çakır
16.00 Göztepe-Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Aytemiz Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy
19.00 Fenerbahçe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
27 Aralık Pazartesi:
20.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş: Mete Kalkavan