Türkiye'de haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın müsabaka programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

25 Şubat Cuma:

20.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Adana)

20.00 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor (Medical Park)

26 Şubat Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

27 Şubat Pazar:

13.30 Altay-Gaziantep FK (Alsancak Mustafa Denizli)

13.30 GZT Giresunspor-Göztepe (Çotanak Spor Kompleksi)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Atakaş Hatayspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Yeni Hatay)

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Nef)

28 Şubat Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)