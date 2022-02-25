Türkiye'de haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın müsabaka programı şöyle:
Spor Toto Süper Lig
25 Şubat Cuma:
20.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Adana)
20.00 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor (Medical Park)
26 Şubat Cumartesi:
16.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
27 Şubat Pazar:
13.30 Altay-Gaziantep FK (Alsancak Mustafa Denizli)
13.30 GZT Giresunspor-Göztepe (Çotanak Spor Kompleksi)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Atakaş Hatayspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Yeni Hatay)
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Nef)
28 Şubat Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)