Türkiye'de haftanın programı

Türkiye'de Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 3. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 2019-2020 sezonu ilk hafta müsabakalarıyla start alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şu şekilde:

Süper Lig

Bugün:

20.30 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Yarın:

19.15 Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

21.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)

21.45 Göztepe-Yukatel Denizlispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

1 Eylül Pazar:

19.15 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Eryaman)

19.15 Demir Grup Sivasspor-Gazişehir Gaziantep (Yeni 4 Eylül)

21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

21.45 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Alanyaspor (Yeni Malatya)

TFF 1. Lig

Bugün:

20.00 Osmanlıspor-Adanaspor (Osmanlı)

Yarın:

17.00 Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)

21.45 Altay-Balıkesirspor (İzmir Atatürk)

21.45 Akhisarspor-Altınordu (Spor Toto Akhisar)

1 Eylül Pazar:

19.15 Fatih Karagümrük-Ekol Göz Menemenspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.15 Giresunspor-Hatayspor (Giresun Atatürk)

21.45 Adana Demirspor-Keçiörengücü (5 Ocak Fatih Terim)

21.45 Eskişehirspor-Bursaspor (Eskişehir Yeni)