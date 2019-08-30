Türkiye'de haftanın programı

Türkiye'de Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 3. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 2019-2020 sezonu ilk hafta müsabakalarıyla start alacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şu şekilde:
Süper Lig
Bugün:
20.30 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
Yarın:
19.15 Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
21.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)
21.45 Göztepe-Yukatel Denizlispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
1 Eylül Pazar:
19.15 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Eryaman)
19.15 Demir Grup Sivasspor-Gazişehir Gaziantep (Yeni 4 Eylül)
21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
21.45 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Alanyaspor (Yeni Malatya)
TFF 1. Lig
Bugün:
20.00 Osmanlıspor-Adanaspor (Osmanlı)
Yarın:
17.00 Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)
21.45 Altay-Balıkesirspor (İzmir Atatürk)
21.45 Akhisarspor-Altınordu (Spor Toto Akhisar)
1 Eylül Pazar:
19.15 Fatih Karagümrük-Ekol Göz Menemenspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.15 Giresunspor-Hatayspor (Giresun Atatürk)
21.45 Adana Demirspor-Keçiörengücü (5 Ocak Fatih Terim)
21.45 Eskişehirspor-Bursaspor (Eskişehir Yeni)