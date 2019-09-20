Türkiye'de haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre müsabaka programı şu şekilde:

Süper Lig

Bugün:

20.30 Göztepe-Konyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Yarın:

15.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)

22 Eylül Pazar:

14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep (Çaykur Didi)

16.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)

19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

23 Eylül Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)

20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)