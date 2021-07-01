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Türkiye'de yüzde 50 seyirci kararı
Spor
01 Temmuz 2021 Perşembe 14:45
Kıbrıs Genç Tv
Türkiye Futbol Federasyonu, 2021-2022 sezonunda müsabakalarda stadyum kapasitelerinin %50’si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar verdi.
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