Türkiye'de yüzde 50 seyirci kararı

Türkiye'de yüzde 50 seyirci kararı
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Türkiye Futbol Federasyonu, 2021-2022 sezonunda müsabakalarda stadyum kapasitelerinin %50’si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar verdi. 

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