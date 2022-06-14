Türkiye'den 4'de 4...

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi C Ligi 1. Grubu 4. maçında, deplasmanda 6-0'la geçtiği Litvanya'yı konuk etti.
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan ve Fransa Futbol Federasyonu'ndan kadın hakem Stephanie Frappart'ın yönettiği karşılaşmayı 2-0 kazanan Stefan Kuntz yönetimindeki Ay Yıldızlılar, 4'te 4 yaptı, liderliği sağlama aldı.
3 puan, 37'de Kaan Ayhan ve 54'te Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan attığı gollerle geldi.
81'de ise Cengiz Ünder kazanılan penaltıdan yararlanamadı.
Gruptaki diğer karşılaşmada Lüksemburg ile Faroe Adaları 2-2 berabere kaldı.