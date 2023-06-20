Türkiye Galler'i iki golle geçti

Türkiye A Milli Takımı, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Galler'i ağırladı. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Fabio Maresca yönetti.

A Milli Futbol Takım, 27 yıl sonra Samsun'da oynadığı karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

D Grubu'nda üçüncü galibiyetini elde eden Türkiye, 9 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Milliler, Galler karşısında kazanarak rakibiyle arasındaki puan farkını da 5'e çıkarttı.

Ay yıldızlıların gollerini, 72. dakikada Umut Nayir ile 80. dakikada Arda Güler filelerle buluşturdu.

Galler'de Mempham'ın kendi kalesine attığı gol ofsayt gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi.

Konuk ekipte Morrell, 41. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

64. dakikada Hakan Çalhanoğlu penaltı kaçırdı.

Umut Nayir'in 69. dakikada attığı gol elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

Dördüncü maç gününü de bay geçen iki maçı eksik Hırvatistan ise 4 puana sahip.

4 puanlı Galler ise dördüncü sırada bulunuyor. Grubun diğer maçında saat 19.00'da oynanan karşılaşmada Ermenistan, Letonya'yı 2-1 yenerek 6 puana yükseldi. Son sıradaki Letonya'nın ise puanı bulunmuyor.

Türkiye, ilk maçta deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 yendi. Bursa'da Hırvatistan'a 2-0 kaybeden ay yıldızlılar, Letonya'dan ise 3-2'lik galibiyetle döndü.

Galler ise Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne istediği başlangıcı yapamadı. Hırvatistan ile 1-1 berabere kalan Robert Page'in öğrencileri, Letonya'yı 1-0 yendi, Ermenistan'a ise 4-2 kaybetti.

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkı elde edecek.