Türkiye grup liderliği için sahada

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 10. ve son maçında bugün deplasmanda Andorra ile karşı karşıya gelecek.

Ulusal Stadyum'da oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.

Hedef grup liderliği

EURO 2020'ye katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı, grup liderliği için Andorra maçını kazanarak, Fransa'nın deplasmanda Arnavutluk karşısında puan kaybını bekleyecek.

Son maçlar öncesinde 22 puanlı Fransa'nın 2 puan gerisinde yer alan ay-yıldızlı ekip, ikili averajda önde olduğu Fransa'nın Arnavutluk deplasmanında herhangi bir puan kaybı durumunda grubunu lider olarak tamamlayacak.

Türkiye'nin yer aldığı grupta bugün TSİ 22.45'te Arnavutluk-Fransa ve Moldova-İzlanda maçları da oynanacak.

Aday kadro

Milli takımda, Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok aday kadrodan çıkarılmış, bu isimlerin yerine Ümit Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür, kadroya alınmıştı.

A Milli Takım'ın Andorra maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Sinan Bolat (Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Mert Çetin (Roma), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Mert Müldür (Rapid Wien)

Orta saha: Deniz Türüç, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Bayram (Galatasaray), Ahmed Kutucu (Schalke 04), Berkay Özcan (Medipol Başakşehir)

Forvet: Enes Ünal (Real Valladolid), Güven Yalçın (Beşiktaş)

Türkiye 578. maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, Andorra ile yapacağı maçla birlikte 578. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 306'sı resmi, 271'i özel 577 maçta, biri hükmen olmak üzere 220 galibiyet aldı, 135 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 246'sı deplasmanda, 251'i evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 761 gol attı, kalesinde 823 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 577 karşılaşmanın 496'sını Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 577 maçın birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

2019'daki 12. maç

Ay-yıldızlı ekip, Andorra karşılaşması ile 2019 yılındaki 12'nci maçına çıkacak.

Milliler, bu yıl oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve tek yenilgisini İzlanda deplasmanında yaşadı.

A Milli Takım, bu karşılaşmalarda 20 gol attı, kalesinde yalnızca 4 gol gördü.

Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti. Milliler, yılın ikinci maçında Eskişehir'de Moldova'yı 4-0 yendi ve 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, Antalya'da oynadığı özel maçlarda Yunanistan'ı 2-1, Özbekistan'ı da 2-0'la geçti.

Milli takım, Konya'da oynadığı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında ise son dünya şampiyonu Fransa'yı 2-0 yendi. Gruptaki dördüncü karşılaşmasında deplasmanda İzlanda'ya 2-1 kaybeden milliler, beşinci maçında sahasında Andorra'yı 1-0, altıncı müsabakasında deplasmanda Moldova'yı 4-0, yedinci mücadelesinde de evinde Arnavutluk'u 1-0 yendi. Mili takım, sekizinci maçında ise deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki 9. maçta sahasında İzlanda ile golsüz berabere kaldı ve EURO 2020'ye katılma hakkı elde etti.

Kasım'da 76. maç

A Milli Futbol Takımı, kasım ayındaki 76. maçına Andorra deplasmanında çıkacak.

Bugüne kadar kasım ayında 75 karşılaşma oynayan milli takım, 27 galibiyet, 16 beraberlik ve 32 yenilgi aldı. Bu mücadelelerde üçü hükmen galibiyetten 102 gol atan Türkiye, kalesinde ise 112 gol gördü.

Tarihindeki en gollü maçını Kasım 1967'de Pakistan'ı 7-4 yenerek oynayan ay-yıldızlı ekip, en farklı 3 galibiyetinden ikisini de bu ayda elde etti. Türkiye, 1949'da Suriye'yi, 1996'da da San Marino'yu 7-0 mağlup etti.

Milli takım, en farklı yenilgisini de kasım ayında aldı. Türkiye, 1986 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında 14 Kasım 1984'te İngiltere'ye 8-0 kaybetti.

Maçların programı

Elemelerin son haftasında A, B ve H gruplarında oynanacak 7 maçın programı (TSİ) şöyle:

A Grubu

20.00 Bulgaristan-Çekya

20.00 Kosova-İngiltere

B Grubu

17.00 Sırbistan-Ukrayna

17.00 Lüksemburg-Portekiz

H Grubu

22.45 Arnavutluk-Fransa

22.45 Andorra-Türkiye

22.45 Moldova-İzlanda