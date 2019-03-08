Türkiye liginde haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre süper ligde haftanın programı şöyle

(Türkiye saati ile)

Bugün:

20.30 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)

Yarın:

16.00 Trabzonspor-Akhisarspor (Medical Park)

19.00 MKE Ankaragücü-Bursaspor (Eryaman)

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

10 Mart Pazar:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova)

16.00 Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Vodafone Park)

11 Mart Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)