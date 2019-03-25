Türkiye, Moldava'yı gole boğdu

Türkiye A Milli futbol takımı Şenol Güneş yönetiminde özlenen günlerine geri dönmeye başladı.

EURO 2020 elemeleri ilk maçında Arnavutluk'u 2-0'la geçen Ay Yıldızlılarımız bu sefer de Moldova'yı 4-0' mağlup etti.

Eskişehir'de muhteşem bir atmosferde oynana maçta milli takımızı baştan sona kadar mükemmel bir görüntü çizdi.

Rakibini ön bölgede yaptığı presle adeta bunaltan millerimiz galibiyete de Hasan Ali, Cenk (2) ve Kaan Ayhan'In goleriyle gitti.

Attığından daha fazlasını da kaçıran Ay Yıldızlarımız Burak Yılmaz'ın ayağından bir de penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından 2'de 2 yapan milli takım puanını da 6 yaptı.