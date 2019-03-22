Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası elemesinde ilk sınavı

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında Arnavutluk ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İşkodra kentindeki Loro Borici Stadı'nda oynanacak mücadele, bu akşam TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Mücadelede, Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Stieler düdük çalacak. Stieler'in yardımcılıklarını Mike Pickel ve Christian Gittelmann yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Christian Dingert olacak.

Türkiye'nin yer aldığı grupta aynı saatte Andorra-İzlanda ve Moldova-Fransa maçları oynanacak.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2019, 08:55