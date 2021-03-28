Türkiye'nin Norveç galibiyeti Avrupa basınında

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda İspanya'daki maçta Norveç'i 3-0 yenen Türkiye A Milli Takım'ın galibiyeti, İspanyol, Hollanda ve Balkan basınında geniş yer buldu.

Marca gazetesi, "Türkiye, Haaland ve Odegaardlı Norveç'i La Rosaleda'ya gömüyor." başlığını atarak, "Türkler durdurulamaz şekilde yoluna devam ediyor." yorumunu yaptı.

"Türkiye, Norveç'e fazla geldi." ifadesini de kullanan gazete, A Milli Takım'ın 20 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılmakta çok arzulu olduğunu gösterdiğini belirtti.

AS gazetesi de "Türkiye, Haaland ve Odegaard'ın kötü bir akşamında Norveç'i eziyor." ifadesini başlığına çıkardı.

Gazete, "Türkiye baştan sona Norveç'e karşı büyük üstünlük koydu. Haaland ve Odegaard'ı izlemeye gittik ama karşımıza Ozan Tufan ve Çağlar Söyüncü çıktı." diye yazdı.

"Haaland ve Odegaardlı Norveç'e sert darbe" başlığını kullanan El Mundo Deportivo da "Norveç'i geçen Türkiye grup liderliğine oturdu. Türkler için sorunsuz bir maç oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Hollanda

"Türkiye, Norveç’i de geçti ve Portakalların grubunda lider" başlığını atan kamu yayın kuruluşu NOS, Türkiye’nin, Dünya Kupası elemelerine yıldırım gibi başladığını ve bunu mükemmel bir şekilde devam ettirdiğini yazdı.

Haberde, Türk Milli Takımı'nın Hollanda'ya karşı 4-2'lik galibiyetin ardından, Norveç'i Malaga’da rahat bir şekilde 3-0 mağlup ettiği belirtildi.

Türkiye’nin, Hollanda’nın da olduğu grupta iki maçtan aldığı altı puanla lider durumda olduğu kaydedildi.

Algemeen Dagblad gazetesi de "Türkiye bu sefer Norveç’i küçük düşürdü" başlığını atarak, Türkiye’nin, Dünya Kupası elemelerinde ikna edici bir şekilde ikinci maçını da kazandığını aktardı.

A Milli Takım Teknik Direktör Şenol Güneş’in ekibinin Portakallar karşısında 4-2'lik galibiyetin ardından Malaga'da Norveç'i 3-0 yendiği belirtilen haberde, bu kez Burak Yılmaz’ın yerine Ozan Tufan (iki gol) ve Çağlar Söyüncü’nun Türklere galibiyeti getirenler olduğu dile getirildi.

"Türkiye Portakalların grubunda Norveç’e karşı da etkiledi: 3-0." başlığını atan De Telegraaf ise Türkiye’nin, Norveç ile oynanan Dünya Kupası eleme maçında yine gerekli izlenimi bıraktığı ve Portakallar karşısında aldığı 4-2’lik sürpriz galibiyetten üç gün sonra, Türkiye'nin Norveç’e karşı da fazla güçlü olduğu vurgulandı.

Sırbistan

Sırbistan'ın spor kanallarından Sportklub'un haberinde "Türkler Norveç’i parçaladı" ifadelerine yer verilirken, Malaga'da oynanan karşılaşmada Türkiye'nin Norveç'i 3-0 mağlup ettiği aktarıldı.

Türkiye'nin elemelerin ilk maçında Hollanda’yı da 4-2 yendiği belirtilen haberde, puanını 6’ya çıkaran kırmızı-beyazlı takımın Karadağ ile aynı puana sahip olduğu ifade edildi.

Karadağ'da yayım yapan Vijesti gazetesinin haberinde ise "Türkiye Norveç'i yıktı" ifadeleri kullanılırken, Haaland ve takım arkadaşlarının Karadağ deplasmanına büyük bir baskı altında geleceği kaydedildi.

Türkiye'nin kuralar çekildiğinde grubun ikinci ya da üçüncü favorisi olarak gösterildiği belirtilen haberde, "Ancak Türkiye gruptaki baş rakiplerine karşı aldığı galibiyetlerle ilk sıraya oturdu. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in öğrencileri önce İstanbul'da Hollanda'yı şaşırttı, ardından Malaga'da Norveç'i yıktı." ifadelerine yer verildi.

Sırbistan'ın B92 televizyonunun haberinde de, "Türkiye şaka yapmıyor: Haaland ile Norveç dizlerinin üzerinde" denilirken, Türkiye'nin elemelerdeki ikinci galibiyetini Norveç'e karşı aldığı aktarıldı.