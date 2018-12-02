Türkiye'nin rakipleri belli oldu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) eleme gruplarının kura çekimi, İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'de gerçekleştirildi.

A GRUBU: İngiltere, Çekya, Bulgaristan, Karadağ, Kosova

B GRUBU: Portekiz, Ukrayna, Sırbistan, Litvanya, Lüksemburg

C GRUBU: Hollanda, Almanya, K. İrlanda, Estonya, Belarus

D GRUBU: İsviçre, Danimarka, İrlanda, Gürcistan, Cebelitarık

E GRUBU: Hırvatistan, Galler, Slovakya, Macaristan, Azerbaycan

F GRUBU: İspanya, İsveç, Norveç, Romanya, Faroe Adaları, Malta

G GRUBU: Polonya, Avusturya, İsrail, Slovenya, Makedonya, Letonya

H GRUBU: Fransa, İzlanda, Türkiye, Arnavutluk, Moldova, Andorrra

I GRUBU: Belçika, Rusya, İskoçya, Kıbrıs Rum Kesimi, Kazakistan, San Marino

J GRUBU: İtalya, Bosna Hersek, Finlandiya, Yunanistan, Ermenistan, Liechtenstein

EURO 2020 elemeleri müsabaka takvimi

EURO 2020 elemelerinin maç takvimi şöyle:

1. hafta: 21-23 Mart 2019

2. hafta: 24-26 Mart 2019

UEFA Uluslar Ligi yarı finalleri: 5-6 Haziran 2019

3. hafta: 7-8 Haziran 2019

UEFA Uluslar Ligi final/üçüncülük maçı: 9 Haziran 2019

4. hafta: 10-11 Haziran 2019

5. hafta: 5-7 Eylül 2019

6. hafta: 8-10 Eylül 2019

7. hafta: 10-12 Ekim 2019

8. hafta: 13-15 Ekim 2019

9. hafta: 14-16 Kasım 2019

10. hafta: 17-19 Kasım 2019

Beşerli grupta yer alan takımların 2 adet maç haftası boşa çıkacağından, bu takımlar, üstte belirtilen ilgili tarihlerde özel maç yapma hakkına sahip olacak.

Finallere katılım hakkı

Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar (20 takım), final turnuvasına doğrudan katılma hakkını elde edecek.

Kalan dört takım ise, Mart 2020'de oynanacak UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek takımların oynayacağı play-off karşılaşmaları yoluyla belirlenecek.

Kasım ayı içerisinde grup maçları tamamlanan UEFA Uluslar Ligi'nde kendi liglerindeki gruplarını birinci bitirmiş 16 takım, mevcut durumda play-off müsabakalarına katılma hakkını elde etti. Ancak bu takımlardan grup elemeleri vasıtasıyla EURO 2020'ye doğrudan katılma hakkı kazanan olduğu takdirde, yerlerini kendi liglerinde en iyi sıralamaya sahip bir sonraki takım alacak. Bir ligden (A-B-C-D) play-off oynayacak yeterli takım sayısına ulaşılamadığı takdirde, başka ligde bulunan ve UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında üstte yer alan ülke, ilgili ligin play-off maçlarına alınacak.

Özel koşullar

EURO 2020 elemeleri kura çekimi için, müsabaka takvimiyle ilgili sebepler, birbiriyle eşleştirilmeyecek takımlar, kış koşulları ve seyahat süresinin uzunluğu şeklinde dört ana başlık altında toplanabilecek özel koşullar belirlendi.

Kura çekimi esnasında, bir özel koşulun oluşması durumunda, ilgili takım sıradaki ilk müsait gruba yerleştirilecek.

Müsabaka takvimiyle ilgili sebepler

UEFA Uluslar Ligi torbasında yer alan dört takım (İsviçre, Portekiz, Hollanda, İngiltere), 5-9 Haziran 2019 tarihlerinde oynayacakları UEFA Uluslar Ligi finallerinin 7-8 ve 10-11 Haziran'daki grup eleme 3. maçlarıyla çakışmaması için, 5 takımlı grupların dördü olan A, B, C, D gruplarına yerleştirilecek. Böylece UEFA Uluslar Ligi finalistleri, Uluslar Ligi finallerini oynayacakları hafta grup eleme maçlarını bay geçecek. 1. torbada yer alan takımlar ise E ile J grupları arasına dağıtılacak.

EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak ülkelerden ikisinin aynı grupta bulunması halinde, üçüncü bir ev sahibinin adı çekilirse, bu takım bir sonraki müsait gruba alınacak.

Birbiriyle eşleştirilmeyecek takımlar

UEFA Yönetim Kurulunun aldığı karara göre, Cebelitarık ile İspanya, Kosova ile Bosna Hersek, Kosova ile Sırbistan aynı grupta yer alamayacak.

Kış koşulları

UEFA Yönetimi, kış aylarında elverişsiz hava koşullarının yaşanması riskinin yüksek ve orta düzeyde olduğu bazı ülkeleri belirledi.

Maçların oynanmaması riskini asgariye indirmek için bu ülkelerden azami iki tanesi aynı grupta yer alabilecek.

UEFA'nın belirlediği ülkeler şöyle:

Belarus, Estonya, Faroe Adaları, Finlandiya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Norveç, Rusya, Ukrayna

Seyahat süresinin uzunluğu

UEFA, takımların uzun uçak yolculuklarını asgariye indirebilmek için aralarında uzak mesafe olan ülkelerin aynı grupta yer almasıyla ilgili bazı sınırlamalar getirdi.

Bu türde eşleşmelerin bir grupta birden fazla olmasına izin verilmeyecek.

Mesafe sınırı getirilen eşleşmeler şöyle:

Andorra-Kazakistan, İngiltere-Kazakistan, Fransa-Kazakistan, İzlanda-Kazakistan, Malta-Kazakistan, Kuzey İrlanda-Kazakistan, Portekiz-Kazakistan, İrlanda Cumhuriyeti-Kazakistan, İskoçya-Kazakistan, İspanya-Kazakistan, Galler-Kazakistan, İzlanda-Azerbaycan, Portekiz-Azerbaycan, Ermenistan-İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi-İzlanda, Gürcistan-İzlanda, İsrail-İzlanda.