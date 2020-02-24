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Türkiye Paralimpik Yüzme Milli Takımı Girne'de kamp yaptı

Türkiye Paralimpik Yüzme Milli Takımı Girne'de kamp yaptı
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Paralimpik Yüzme Milli Takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları hazırlıkları kapsamında Girne kentinde kamp yaptı.
Girne Belediyesi'nden verilen bilgide, milli takım antremanlarını Girne Belediyesi sponsorluğunda, Yakın Doğu Üniversitesi Olimipik Kapalı Yüzme Havuzu'nda yaptı.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, milli sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını, bu kampın sporculara moral ve motivasyon olarak çok daha iyi geleceğini kaydederek, önümüzdeki günlerde katılacakları müsabakalardan güzel sonuçlar elde edeceklerini kaydetti.
Güngördü, milli sporculara herzaman kapılarının açık olduğunu, ne zaman isterlerse hertürlü yardım ve desteği çekinmeden vermeye hazır olduklarını belirtti.

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