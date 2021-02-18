Türkiye Süper Lig'de 26. hafta heyecanı başlıyor

Türkiye Süper Lig'de 26. hafta heyecanı başlıyor
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Haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 26. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

20 Şubat Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: (Yeni Malatya)

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16.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

21 Şubat Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atakaş Hatayspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor (Yeni 4 Eylül)

16.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)

19.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)

22 Şubat Pazartesi:

19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021, 14:47
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