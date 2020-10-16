Türkiye Süper Lig'de haftanın programı

Yarın:
13.30 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Yeni Malatyaspor (Medaş Konya Büyükşehir)
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)
18 Ekim Pazar:
13.30 Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antakya Atatürk)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK (Antalya)
16.00 Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Ülker)
19.00 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel)
19 Ekim Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)
20.00 Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor (Eryaman)