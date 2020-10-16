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Türkiye Süper Lig'de haftanın programı

Türkiye Süper Lig'de haftanın programı
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Yarın:

13.30 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Yeni Malatyaspor (Medaş Konya Büyükşehir)

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)

18 Ekim Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antakya Atatürk)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK (Antalya)

16.00 Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Ülker)

19.00 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel)

19 Ekim Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)

20.00 Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor (Eryaman)

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