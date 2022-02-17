Türkiye Süper Lig'de heyecan 26. hafta maçlarıyla sürecek

Türkiye Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yarın yapılacak 2 karşılaşmayla başlayacak.

Haftanın açılış maçlarında İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa'yı Çaykur Rizespor da Medipol Başakşehir'i konuk edecek. İki müsabakada da ilk düdük saat 20.00'de çalacak.

Ligde 26. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)

19 Şubat Cumartesi:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Malatya)

16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Beşiktaş-Altay (Vodafone Park)

20 Şubat Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor (Kalyon)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)

21 Şubat Pazartesi:

20.00 Göztepe-Galatasaray (Gürsel Aksel)