Türkiye Süper Lig'e son bilet

Türkiye Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep yarın İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports Max 1 kanalından canlı yayımlanacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Kazanan takım Süper Lig'de yer almaya hak kazanacak

Müsabakayı kazanacak takım, Abalı Denizlispor ve Gençlerbirliği'nin ardından gelecek sezon Süper Lig'de yer almaya hak kazanacak üçüncü ve son ekip olacak.

Maçta normal sürede eşitlik bozulmazsa, 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma bölümüne geçilecek. Uzatmada da taraflar skor olarak birbirlerine üstünlük sağlayamazsa, Süper Lig bileti alacak takım seri penaltı atışları sonucu belirlenecek.

Ligde 34 haftalık normal sezonu teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki Hatayspor 67 puanla üçüncü, Mehmet Altıparmak'ın çalıştırdığı Gazişehir Gaziantep ise 59 puanla beşinci sırada tamamladı.

Play-off yarı finalinde Hatayspor, Adana Demirspor'u, Gazişehir Gaziantep ise Osmanlıspor'u eleyerek finalde birbirlerine rakip oldu.

İki takım arasında normal sezonda oynanan maçları Gazişehir Gaziantep, deplasmanda 1-0, evinde de 2-0'lık skorlarla kazandı.

Daha önce Süper Lig'de mücadele etmediler

Her iki finalist de daha önce Süper Lig'de mücadele etmedi.