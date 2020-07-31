Türkiye Süper Lige yükselen son takım belli oldu

TFF 1. Lig play-off finalinde normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 tamamlanan maçta Fatih Karagümrük, Adana Demirspor'a penaltılarda 6-5 üstünlük sağlayarak Süper Lig'e yükseldi.

65. dakikada Fatih Karagümrük, Ndao'nun ceza sahası yakını sağdan ortasında, kale dibinden mutlak pozisyonda Emeghara topu üstten dışarı attı.

68. dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Adana temsilcisi Berk Yıldız'ın pasında ceza sahasına topla giren Dibba ile beraberlik golünü buldu: 1-1.

83. dakikada Tarık Çamdal'ın sağ kanattan pasında topla buluşan Traore'nin ceza sahasından sert vuruşunda, kaleci Kurtuluş Yurt son anda topu kornere çelmeyi başardı.

Maçın normal süresi 1-1 berabere bitti ve karşılaşma uzatmaya gitti.

Uzatma dakikaları

94. dakikada Fatih Karagümrük'te Ndao'nun sağdan pasında ceza sahası içinden Engin Bekdemir'in gelişine sert vuruşunda, kaleci Kurtuluş Yurt topu kornere çeldi.

102. dakikada Adana Demirspor'da, Dibba'nın topu kaybetmesinden sonra topla buluşan Berk Yıldız ceza sahası sol çaprazdan sert vurdu, top çok az farkla dışarı çıktı.

Maçın ilk uzatma bölümünde 1-1'lik eşitlik bozulmadı.

106. dakikada Fatih Karagümrük'te Engin Bekdemir'in pasında Çağrı Ortakaya ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören uzak noktadan şutunu çekti, kaleci Kurtuluş Yurt topu uzaklaştırdı.

119. dakikada ceza yayı solundan Erkan Zengin'in kullandığı serbest vuruşta, kaleci Aykut Özer güçlükle topu kornere çeldi.

Maçın uzatma dakikalarında da 1-1'lik eşitlik bozulamadı ve karşılaşma penaltılara gitti.

Penaltılar

Fatih Karagümrük'te Engin Bekdemir, Ndao, Attamah, Koray Altınay, Sabo ve Fatih Kuruçuk penaltı vuruşlarını gole çevirdi.

Adana Demirspor'da Erkan Zengin, Hasan Kılıç, Aosman, Dibba, Adil Demirbağ penaltı vuruşlarını gole çevirirken, Mehmet Uslu'nun ise penaltı vuruşunu kaleci Aykut Özer kurtardı.

Penaltı atışları sonucunda, Adana Demirspor'a 6-5 üstünlük sağlayan Fatih Karagümrük, Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

Fatih Karagümrük kupasını aldı

TFF 1. Lig play-off final maçında Adana Demirspor'a penaltılarda 6-5 üstünlük sağlayarak Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük, düzenlenen törende kupasına kavuştu.

Ankara Eryaman Stadı'nda maçın ardından düzenlenen törende, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında oyuncular, adları anons edildikten sonra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile sosyal mesafe kuralları gereği selamlaştıktan sonra tören alanındaki masanın üzerine konulan madalyalarını kendileri aldı.

Daha sonra Fatih Karagümrüklü futbolcular, TFF yöneticilerinden kupayı teslim alarak takım arkadaşları ve yöneticilerle kaldırdı.

Töreninin ardından oyuncular, kupayla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Kasapoğlu'ndan Fatih Karagümrük'e tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1. Lig play-off finalinin ardından Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'ü tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara'daki Eryaman Stadyumu'nda oynanan TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor'u penaltı atışları sonucu mağlup ederek 36 yıl sonra yeniden Süper Lig’e yükselen Fatih Karagümrük'ü kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve camiayı tebrik ediyorum. Fatih Karagümrük'e önümüzdeki sezon mücadele edeceği Süper Lig'de başarılar diliyorum. TFF 1. Lig’de ve play-off final müsabakalarında sergilediği başarılı mücadelesinden dolayı da Adana Demirspor'a teşekkür ediyorum."