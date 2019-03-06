Türkocağı'nda ayrılık

Süper Lig ekiplerinden Türkocağı'nda Teknik Drektör Hasan Topaloğlu ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi.

"A-takım Teknik Direktörümüz Hasan Topaloğlu ile yaptığımız görüşme neticesinde,taraflar olarak bir yol ayrımına gidilmesinin gerekli olduğu noktasında görüş birliğine varılmıştır.

Sezon başından beri gerek transfer, gerekse teknik konularda kulübümüz için elinden gelen tüm gayreti gösteren başta Hasan Topaloğlu olmak üzere hocamızın tüm ekibine,Türk Ocağı Limasol kulübü olarak teşekkür ederiz.

Ortak alınan bu kararın hem hocamıza hem de kulübümüze hayırlı olmasını dilerken,bundan sonraki süreçte takımımızı,

Ahmet Dedekorkut ve Bayram Dağgül hocalarımızın çalıştıracağını tüm KKTC spor kamuoyunun bilgisine getiririz."