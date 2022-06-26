Turnuvanın Şampiyonu Hamitköy Masterleri oldu

Hamitköy Masterler Derneğinin organize ettiği anlamlı turnuva ile Hamitköy Spor Kulübüne başkan, yönetici ve futbolcu olarak hizmet etmiş olan merhumlar, Esat Erdoğmuş (Hoca), Ahmet Beysoydan, Raif Mesda, Tegi Kalfa, İsmet Latifoğlu, Mustafa Hacımusa, Kemal Nalbant, Tuncer Dağaşaner, Asaf Cemal, Özgün Özzeki, Yusuf Çoban, Yusuf Çocuk, Hulusi Özyay, Rasım Okşaner, Adnan Bostancı, Erol Buba ve Mustafa Sakallı (Hoca) anıldı.

Göçmenköy Stadında oynanan Hamitköy Masterler Anı Turnuvasında, Hamitköy Masterleri, Lapta Masterleri, Maraş Masterleri ve Gaziköy Masterleri mücadele ettiler.

Hamitköy Masterler Anı Turnuvasında ilk gün maçları sonunda Hamitköy Masterleri Lapta Masterlerini 2 – 1, Gaziköy Masterleri de Maraş Masterlerini 1 – 0 mağlup ederek finale yükselmişlerdi.

Lapta Masterleri ile Maraş Masterleri arasında oynanması gereken üçüncülük maçı Lapta Masterlerinin maça çıkması üzerine Maraş Masterleri üçüncü oldu.

Final maçında ise Hamitköy Masterleri ile Gaziköy Masterleri karşılaştı.

Alper Aligüllü ve ekibinin yönettiği Hamitköy Masterleri – Gaziköy Masterleri maçı büyük çekişme içerisinde geçti. fair play çerçevesinde oynanan maçın ilk devresi 1 – 0 Hamitköy Masterlerinin üstünlüğünde sona erdi.

İkinci devreye etkili başlayan Gaziköy Masterleri 1 – 1 eşitliği yakaladı.

Maçın son bölümünde baskısını artıran Hamitköy Masterleri galibiyet golünü bularak Gaziköy Masterlerini 2 – 1 mağlup ederken, anlamlı turnuvanın şampiyonu oldu.

Hamitköy Masterler Anı Turnuvasında, Maraş Masterleri en centilmen takım olurken, turnuvanın gol kralı Hamitköy Masterleri futbolcusu Hasan Çocuk oldu.

Maç sonunda düzenlenen ödül töreninde maçları yöneten hakemlere, gol kralına ve takımlara kupaları merhumların aileleri ve yetkililer tarafından verildi.