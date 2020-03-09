U 18 erkek takımımız üçlü gruba düştü

Türkiye Bölgesel Basketbol Şampiyonası U18 Erkekler kategorisinin Kahramanmaraş ayağında maçlar yarın (10 Mart Salı) başlıyor. Ülkemizi temsil edecek U 18 Erkek Takımımız D grubunda mücadele edecek ve ilk maçına yarın akşam saat 21.00'de çıkacak.

Grup maçları Perşembe gününe kadar sürecek şampiyona Cuma günü oynanacak çeyrek final maçları ile tamamlanacak ve son 4’e kalan takımlar yarı final turnuvasına katılmaya hak kazanacak.

Kahramanmaraş’a dün varan U18 milli takımımız bugünü tek idmanla geçirdi. Ekibimiz yarın saat 21.00'de Benes Basket'le karsılaşacak. 2.günü maç yapmadan geçecek olan ekibimiz 3. gün Diltaş Eğitim Kurumları ile karşılaşacak. Grupta ilk ikiye girmesi durumunda ise Cuma günü yarı finallere kalabilme maçına çıkacak.