U14’de final zamanı

Hentbol’da büyükler liginin tamamlanmasıyla birlikte gözler U14 ligine çevrildi. U14 liginde de sona gelinirken dün akşam üçüncülük – dördüncülük karşılaşmaları oynandı. Kadınlarda Ozanköy, erkeklerde ise Levent rakiplerini mağlup ederek, U14 ligini üçüncülükle bitirmiş oldular. Gecenin ilk karşılaşmasında kadınlarda Ozanköy ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. Rakibi UKÜ karşısında seriyi galibiyetle kapatan Ozanköy, ligi üçüncülükle tamamlarken, UKÜ takımı kadınlarda ligi dördüncü olarak tamamladı. Erkekler mücadelesinde ise bu maçın ardından Alayköy ile Levent takımları karşı karşıya geldi. Rakibi Alayköy’ü mağlup eden Levent, erkeklerde sezonu üçüncü tamamlarken, Alayköy takımı U14 ligini dördüncü olarak tamamladı. Dün akşam oynanan karşılaşmaların sonrasında ise gözler bu akşam başlayacak olan final serisine çevrildi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak olan final karşılaşmalarının programı şu şekilde;

Saat 18:00 DİGEM – ŞAHLAN(Kadınlar)

Saat 19:15 YDÜ – UKÜ(Erkekler)