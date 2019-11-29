U15 Ligi başvuruları ve şartlar açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilecek olan U15 Ligi ile ilgili olarak açıklama yapıldı. Buna göre 2019-2020 Futbol Sezonu’nda U15 Ligi’ne katılacak olan takımların 20 Aralık 2019 Cuma günü saat 17.00’ye kadar KTFF’ye başvuruda bulunmaları gerektiği belirtildi.

2005-2006-2007 doğumlu futbolcular oynayabilecek

Şubat 2020’de başlaması planlanan U15 Ligi’nde Süper Lig kulüplerinin katılımı zorunlu olacak. 1.Lig ve BTM Ligleri’nde mücadele eden takımlar başvuru yapması halinde lige katılım gösterebilecek. Ligde 01.01.2005 ile 31.12.2007 doğum tarihleri arasında doğanlar (her iki tarih de dahil) forma giyebilecek. Ligde vize ve transfer dönemi tarihleri daha sonra kulüplere duyurulacak. Ligin formatı da başvuruların ardından açıklanacak.

A Takım kategorisinde liglere katılmayan takımlarla ilgili hatırlatma

KTFF yaptığı açıklamada sadece altyapı liglerine katılan kulüplerle ilgili olarak da hatırlatmada bulundu. KTFF Yönetim Kurulu’nun geçmişte aldığı karar doğrultusunda A Takım kategorisinde 2 yıl boyunca liglere katılmayan takımların oyuncularının filiz lisans ve vize işlemleri 1 yıllık olacak. Söz konusu oyuncular sezon sona erdikten sonra serbest oyuncu statüsünde olacak.

Antrenör bulundurmayan takımlara puan silme cezası

Öte yandan lige katılacak olan tüm takımların lig boyunca diploma sahibi antrenör bulundurması gerektiği belirtildi. U15 Ligi takımlarının, lig boyunca; Teknik Direktör, A Lisans Antrenör, B Lisans Antrenör veya C Lisans Antrenör diplomasına sahip kişileri bulundurmasının zorunlu olduğu kaydedildi. Söz konusu antrenör diplomasına sahip kişileri bulundurmayan takımlarla ilgili olarak puan silme cezasının uygulanacağı da belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2019, 11:42