U15’in şampiyonu YDÜ

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U15 Erkekler Ligi’nde play-off final serisinde YDÜ ile Koopspor ikinci karşılaşmaya çıktı. Serideki ilk maçı deplasmanda 96-53 kazanan ve seride 1-0 öne geçen YDÜ, RA-25 Spor Salonu’nda oynanan ikinci maçı da 95-39 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

Şampiyon YDÜ’nün en skorer oyuncusu 26 sayı üreten Efe Aktaş olurken, Ali Özinançlı da 16 sayı attı.

YDÜ’ye kupasını KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit takdim etti.