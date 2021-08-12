U15’te ilk finalist belli oldu

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Pro TemizLig U15 Erkekler Ligi’nde klasman maçlarının tamamlanmasının ardından Play-off yarı final mücadelesi de ara verilmeden devam ediyor. Ligde final vizesi alan ilk ekip Yakın Doğu Üniversitesi oldu.

Por Temiz Lig U15 Erkekler Ligi’nde klasman maçları yedi takımın katılımıyla 14 Temmuz’da başlayarak 10 Ağustos’ta tamamlandı. Oynanan müsabakalar sonunda klasmanı oynadığı altı maçın tamamını galibiyetle tamamlayan YDÜ lider bitirdi. YDÜ, klasman dördüncüsü Soyer Hacıganimler ile Play-off yarı finalinde eşleşirken, klasman ikincisi Koopspor ile üçüncüsü Mağusa Gelişim Akademisi, yarı finalin diğer ayağında rakip oldu.

YDÜ finale yükseldi



Play-off yarı final mücadelesi ise 11 Ağustos Çarşamba günü başladı. İki galibiyete ulaşan takımın final vizesi alacağı yarı finalde YDÜ rakibi Soyer’i 90-49 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Koopspor ise MGA karşısında 56-53 kazanarak seride üstünlük sağladı.Serinin ikinci maçında YDÜ bugün (12 Ağustos Perşembe) rakibi Soyer Hacıganimler’i 99-39’luk skorla mağlup ederek ilk finalist ekip oldu. Koopspor ile MGA arasındaki diğer yarı final mücadelesinin ikinci maçı yarın (13 Ağustos Cuma) saat 17.00’de oynanacak. Koopspor rakibini mağlup etmesi durumunda finale yükselecek. MGA’nın galip gelmesi durumunda serinin son maçı 15 Ağustos Pazar oynanacak.