U16 Erkekler Ligi’nde üç maç oynandı

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U16 Erkekler Ligi’nde geride bıraktığımız hafta üç karşılaşma oynandı. 4 Şubat Salı günü Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Mağusa Gelişim Akademisi, 6 Şubat Perşembe günü DAÜ ile Koopspor ve 8 Şubat Cumartesi günü Yakın Doğu Üniversitesi ile Mağusa Gelişim Akademisi karşılaşmaları oynandı. MGA, Koopspor ve YDÜ U16 takımları haftayı farklı galibiyetlerle noktaladı.

MGA İskele’de kazandı: 15-67

U16 Erkekler Ligi’nde DAÜ ile Mağusa Gelişim Akademisi, 4 Şubat Salı günü İskele Spor Salonu’nda karşılaştı. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen MGA, rakibini 67-15 mağlup etti. 0-17, 6-30, 11-47 ve 15-67’lik periyotlar MGA’ya galibiyeti getirdi.

Koop’tan 51 sayı fark: 30-81

U16 Erkekler Ligi’nde 6 Şubat Perşembe günü DAÜ bu kez Koopspor’u ağırladı. İskele Spor Salonu’ndaki karşılaşmayı Koop 51 sayı farkla kazandı. Koop, 4-22, 15-50, 22-66 ve 30-81’lik periyotların ardından Koop rakibini mağlup etti.

YDÜ farklı galip: 80-33

Ligde haftayı farklı galibiyetle kapatan bir diğer ekip ise Yakın Doğu Üniversitesi oldu. 8 Şubat cumartesi günü RA25 Spor Salonu’nda oynanan YDÜ – Mağusa Gelişim Akademisi karşılaşmasını YDÜ 80-33’lük skorla kazandı. 27-13, 42-23, 53-28 ve 80-33’lük periyotlarla YDÜ galibiyete uzanan taraf oldu.

Bu hafta iki karşılaşma

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada yeni haftada U16 Erkekler Ligi’nde iki karşılaşma oynanacak. GAÜ ile Koopspor 10 Şubat Pazartesi günü Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda saat 19.00’da karşılaşacak. 13 Şubat Perşembe günü ise DAÜ ile GAÜ arasındaki lig mücadelesi İskele Spor Salonu’nda saat 18.30’da oynanacak.