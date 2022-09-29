U16 tüm hızıyla sürüyor

DİGEM’in UKÜ’yü mağlup ettiği kadınlar liginde tek karşılaşma oynanırken, erkekler liginde ise iki karşılaşma oynandı.

Alayköy – UKÜ ve Levent – YDÜ karşılaşmalarının oynandığı erkekler liginde, UKÜ Alayköy’ü, YDÜ ise Levent’I mağlup ederek günü galibiyetle kapatmış oldu.

Günün ilk karşılaşmasında kadınlar liginde CIU arena’da UKÜ ile DİGEM takımları karşı karşıya geldi.

İlk devresini rakibi UKÜ karşısında 18 – 8 önde kapatan DİGEM, sahadan 36 – 9 galip ayrılarak günü galibiyetle kapattı.

Erkekler mücadelesinde ise iki karşılaşma Atatürk Spor Salonunda oynandı. Atatürk Spor Salonunda’ki ilk mücadelede Alayköy ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi.

İlk devreyi 14 – 7 önde kapatan UKÜ rahat oyununu ikinci yarıda da sürdürerek sahadan 22 – 13 galibiyetle ayrıldı.

UKÜ’de Samet ve Ramazan 6’şar golle alınan galibiyetde ön plana çıkan iismler oldu.

Erkekler mücadelesinin ikinci maçında ise Levent ile YDÜ takımları karşılaştı.

Maçın başından sonuna oyun üstünlüğünü elinde tutan YDÜ ilk devreyi rakibi karşısında 17 – 6 önde kapatırken, etkili oyununu ikinci devrede yine sürdürerek sahadan 38 – 16 galibiyetle ayrıldı.

YDÜ’de Anver, İsmet, Arınç ve Halil 7’şer golle alınan galibiyetde ön plana çıkan oyuncular oldu.