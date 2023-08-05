U17 Erkekler Ligi’nde şampiyon YDÜ

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen U17 Erkekler Ligi final serisi ikinci maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Koopspor karşı karşıya geldi. İlk maçı 74-54 kazanarak seriyi 1-0’a getiren Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Spor Salonu’nda karşılaştığı rakibi karşısında ilk yarıyı 42-31 üstün tamamladı. İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren YDÜ, mücadeleyi 86-60 galip bitirerek şampiyonluğunu ilan etti.

Kupayı coşkuyla kaldırdılar

Ayhan Birsel’in öğrencileri maç sonunda rakiplerini tebrik ettikten sonra şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadılar. Düzenlenen kupa töreninde ikinci gelen Koopspor’a ve şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi’ne kupa ve madalyalarını KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit ve yönetim kurulu takdim etti. YDÜ sporcuları kazandıkları şampiyonluk kupasını coşkuyla havaya kaldırdı.