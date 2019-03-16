U17 erkeklerde Şampiyon YDÜ

KKTC Hentbol Federasyonu Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U17 Erkekler Ligi final serisi ikinci maçında Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) U17 takımı ile Yükseliş U17 takımları karşı karşıya geldi.
Önceki akşam Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda oynanan final serisi ilk maçını 48-25 galip tamamlayan YDÜ seride 1-0’lık üstünlük yakalamıştı.
Serinin ikinci maçı bugün (16 Mart Cumartesi) RA 25 Spor Salonu’nda oynandı. İlk devreyi 17-8 önde tamamlayan YDÜ U17 takımı mücadeleden 37-26’lık skorla galip ayrılarak sezonun şampiyonluğunu elde etti.
Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 15 sayı ile YDÜ’den Cemil olurken, 26 sayı bulan Yükseliş takımında Mehmet 12 sayı kaydetti.
SIRA KIZLARDA
Yaşama Sporla Bağlan U17 Kadınlar Ligi’nde final serisi ikinci maçı bugün oynanacak. Şahlanspor ile UKÜ U17 kadınları arasındaki final serisinde ilk maç önceki gün Girne’de oynanmıştı ve UKÜ kızları maçı 27-26 kazanarak seride 1-0 öne geçmişti.
Serinin ikinci maçında UKÜ-Şahlan U17 kadınları bugün saat 12.00’da CIU Arena’da karşı karşıya gelecek. Maçı UKÜ U17 kızları kazanması durumunda lig şampiyonluğunu elde edecek, Şahlan kazanması durumunda şampiyonluk 3üncü maça kalacak.