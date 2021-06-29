U17 finalinde YDÜ bir adım önde

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U17 Erkekler Ligi’nde Play-off final serisi mücadelesi başladı. Yakın Doğu Üniversitesi ile Girne Amerikan Üniversitesi arasındaki serinin ilk maçı RA25 Spor Salonu’nda 28 Haziran Pazartesi günü oynandı. Rakibi GAÜ’yü96-36 mağlup eden YDÜ, seride 1-0 öne geçti.

İlk periyodu 25-14 önde tamamlayan YDÜ, 45-23’lük skorla soyunma odasına girerken, üçüncü periyotta farkı biraz daha açarak 72-31’lik skora, maçın sonunda da 96-36’lık sonuca ulaştı.

YDÜ’den Gökun Gazioğlu 14 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, GAÜ’den Emirali Emirhoca 8 sayı ile takımının en çok sayı kaydeden ismi oldu.

İki galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinin ikinci maçı 30 Haziran Çarşamba günü saat 20.00’de Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanacak. YDÜ galip gelmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. GAÜ’nün galip gelmesi halinde seriye denge gelecek ve şampiyon 2 Temmuz Cuma günü RA25 Spor Salonu’nda 19.00’da oynanacak maçta belli olacak.