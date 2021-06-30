U17 şampiyonu YDÜ

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen U17 Erkekler Ligi’nde şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) oldu. Final serisi ikinci maçında rakibi Girne Amerikan Üniversitesi’ni (GAÜ) 98-47 mağlup eden YDÜ, seride durumu 2-0 yaparak şampiyonluğunu ilan etti.

Final serisi ikinci karşılaşması Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynandı. Rakibini 12-15, 25-47, 33-74 ve 47-98’lik periyotlar sonunda mağlup eden YDÜ seriyi 2-0’a taşıyarak sezonu şampiyonlukla tamamladı.

Karşılaşmada YDÜ adına 16 sayı kaydeden Sarp Öztay maçın en skorer ismi oldu. GAÜ’den Kutluhan Güçkan 13 sayı ile takımının en çok sayı kaydeden ismi olarak maçı tamamladı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle ikinci GAÜ’ye plaketini Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Mete Topçu takdim etti. Şampiyon YDÜ’ye kupası HP Milletvekili Jale Refik Rogers tarafından verildi.