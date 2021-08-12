U20'de şampiyon YDÜ

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Pro TemizLig U20 Erkekler Ligi’nde şampiyonluk ipini Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) göğüsledi. Final serisinde 1-0 üstün bulunan YDÜ, ikinci maçta rakibi Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) karşısında 76-60 galip gelerek şampiyonluğunu ilan etti.

YDÜ şampiyonluğa uzandı

Çekişmeli geçen serinin ilk maçının ardından ikinci maçı da çekişmeli başladı. 16-14 YDÜ üstünlüğü ile başlayan ilk periyodun ardından YDÜ 34-29’luk üstünlükle devreyi tamamladı. Üçüncü periyotta aradaki farkı biraz daha açarak 54-45 üstünlük sağlayan YDÜ, maçı da 76-60 kazanarak seriyi 2-0’a taşıdı ve şampiyon oldu.

Ödüller verildi

YDÜ adına 22 sayı kaydeden Fuat Farisooğlu maçın en skorer oyuncusu olurken, DAÜ adına 21 sayı ile oynayan Hakan Uğurluşanlıtürk takımının en çok sayı kaydeden oyuncusu olarak maçı tamamladı. Maçın ardından düzenlenen törenle takımlara plaket, madalya ve kupaları takdim edildi.