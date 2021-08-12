U20'de şampiyon YDÜ

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Pro TemizLig U20 Erkekler Ligi’nde şampiyonluk ipini Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) göğüsledi. Final serisinde 1-0 üstün bulunan YDÜ, ikinci maçta rakibi Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) karşısında 76-60 galip gelerek şampiyonluğunu ilan etti.
YDÜ şampiyonluğa uzandı
Ödüller verildi
YDÜ adına 22 sayı kaydeden Fuat Farisooğlu maçın en skorer oyuncusu olurken, DAÜ adına 21 sayı ile oynayan Hakan Uğurluşanlıtürk takımının en çok sayı kaydeden oyuncusu olarak maçı tamamladı. Maçın ardından düzenlenen törenle takımlara plaket, madalya ve kupaları takdim edildi.