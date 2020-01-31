U20 ve büyükler kürsü için yarışacak

KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı atletler, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Turkcell U20 ve Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası’nda yarışacak. Federasyon tarafından bir süre önce düzenlenen seçme yarışları sonunda baraj geçerek organizasyonda yer almaya hak kazanan atletler, 1-2 Şubat tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek yarışlarda yer almak için adadan ayrıldı. Şampiyonada Türkiye’nin yanı sıra ülkemizden ve Irak, Özbekistan ile Lübnan’dan toplam 869 kayıt yapıldığı Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından duyuruldu.

Berk Tuna’nın antrenör olarak yer aldığı kafilede U20 kategorisi kadınlarda Ezel Şerife Karaca 60 metre branşında, Taygun Artan Özcihan ise 60 metre ve 200 metre branşlarında yarışacak. Büyük kadınlarda Tuğba Aydın uzun atlama ve üç adım atlama branşlarında kürsüye çıkabilmek için mücadele edecek.