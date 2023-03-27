U20’lerin şampiyonu YDÜ

KKTC Basketbol Federasyonu’nun organize ettiği Erkekler U20 Ligi’nde şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi oldu. 1-1’lik final serisinin son maçında konuk ettiği Girne Amerikan Üniversitesi’ni 97-39 mağlup eden YDÜ, 2022-2023 sezonu Erkekler U20 Ligi şampiyonluğunu ilan etti.
RA-25 Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk yarısını 53-19 önde geçen YDÜ, ikinci yarıda da üstünlüğünü devam ettirdi ve seriyi 2-1’e getirerek kupaya uzanmasını bildi.
Şampiyon YDÜ ise kupasını Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit’in elinden aldı