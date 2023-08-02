UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunu Fenerbahçe rahat geçti

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, Moldova ekibi Zimbru'yu 4-0'lık skorla geride bıraktı.

Zimbru Stadyumu'nda başlayan müsabakayı İrlanda Futbol Federasyonundan Rob Harvey yönetti.

Ülker Stadyumu'nda oynanan ilk maçtan Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Joshua King'in golleriyle 5-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler, rövanş öncesi tur için avantajlı bir skora elde etmişti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Moldova'nın Zimbru takımına konuk olan Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 256. mücadelesinde 97. galibiyetine imza attı ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde turu atlayan taraf oldu.

Zimbru Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Dusan Tadic, Michy Batshuayi ve İsmail Yüksek'in golleriyle 4-0 sarı-lacivertli ekip kazandı.

İlk yarının önemli anları

Karşılaşmaya ilk maçta olduğu gibi top hakimiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, 7. dakikada ilk tehlikeli atağını geliştirdi. Sol çaprazda topla buluşan King'in sağına alarak çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

10. dakikada King'in ceza sahasına gönderdiği topu Batshuayi yumuşatarak ceza sahası yayı önünde bekleyen İrfan Can Kahveci'ye bıraktı. Bu oyuncunun sert vuruşunda top sağ direk dibinden dışarı çıktı.

39. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci, soluna alarak şutunu çekti. Bu oyuncunun vuruşunda kalecinin çeldiği top kornere çıktı.

45. dakikada sağ çizgiden Mert Hakan Yandaş'ın ortasına iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda, kaleci topu zorlukla çelerek uzaklaştırdı.

İlk yarı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

İkinci yarının önemli anları

48. dakikada Dusan Tadic'in vuruşuyla Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Tadic, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde atmış oldu.

56. dakikada Michy Batshuayi, Mert Hakan Yandaş'ın pasını gole çevirerek farkı 2'ye çıkardı.

59. dakikada Michy Batshuayi, Osayi-Samuel'in pasını gole çevirerek, kendisinin 2. takımın 3. golünü kaydetti.

77. dakikada İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci'nin pasını gole çevirdi ve karşılaşmanın son golünü atmış oldu.

Maçın kalan süresinde başka gol sesi çıkmadı.

Sarı-lacivertliler, bir sonraki turda Differdange-Maribor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Zimbru: Mostovei, Macritchii (Dk. 46 Gaiu), Stefan, Burghiu, Misaraş (Dk. 63 Furtuna), Damaşcan (Dk. 74 Bitca), Dou, Dedechko (Dk. 46 Raileanu), Soumah, Samiev, Caruntu (Dk. 46 Alaribe)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel (Dk. 80 Burak Kapacak) , Serdar Aziz, Peres, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 66 Oosterwolde), Crespo (Dk. 33 Mert Hakan Yandaş), İsmail Yüksek, Tadic, İrfan Can Kahveci, King (Dk. 66 Szymanski), Batshuayi (Dk. 65 Serdar Dursun)

Goller: Dk. 48 Tadic, Dk. 57 ve 59 Batshuayi, Dk. 77 İsmail Yüksek (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 80 Osayi-Samuel, Dk. 90+2 Burak Kapacak (Fenerbahçe), Dk. 85 Guera (Zimbru)

Stat: Zimbru

Hakemler: Rob Harvey, Robert Clarke, Wayne McDonnell (İrlanda)