UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu maçları tamamlandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 2. eleme turu rövanşında 9 karşılaşma oynandı.
PSV, Olympiakos, Sheriff, Cluj, Midtjylland, Ludogorets, Young Boys, Sparta Prag ve Kızılyıldız takımları tur atladı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Galatasaray - PSV (Hollanda): 1-5, 1-2
Neftçi (Azerbaycan) - Olympiakos (Yunanistan): 0-1, 0-1
Cluj (Romanya) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-1, 2-0
Midtjylland (Danimarka) - Celtic (İskoçya): 1-1, 2-1 (uzatmalarda)
Ludogorets (Bulgaristan) - Mura (Slovenya): 0-0, 3-1
Young Boys (İsviçre) - Slovan Bratislava (Slovakya): 0-0, 3-2
Sparta Prag (Çekya) - Rapid Wien (Avusturya): 1-2, 2-0
Kızılyıldız (Sırbistan) - Kairat (Kazakistan): 1-2, 5-0