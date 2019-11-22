UEFA, "topa kafayla vurmanın zararları"nı inceliyor

İskoçya'da yapılan bir araştırma futbolun kurallarını değiştirebilir. Araştırmalara göre eski futbolcularda bazı beyin hastalıklarının görülme riski büyük bir oranda artıyor. İskoç yetkililer 12 yaşından küçük çocukların antrenmanlarda toplara kafayla vurmasını yasakladı. UEFA'nın konuyla ilgili yaptığı araştırmanın sonuçları ise önümüzdeki sene açıklanacak.

Glasgow Üniversitesinde ocak 2018'de başlayan bilimsel araştırmada, 7676'sını eski futbolcuların oluşturduğu toplam 30 bin denek bazı testlere tabi tutuldu. Araştırmalara göre futbolcuların alzheimer'a yakalanma şansının 5 kat, parkinson'a yakalanma riskinin diğer deneklere oranla 2 kat daha fazla ortaya çıktı.



Araştırmanın sonuçlarının açıklanmasının ardından, İskoç futbol otoriteleri de harekete geçti. İskoçya'da 11 yaş altı futbol oynayan çocukların antrenmanlarda toplara kafayla vurması yasaklandı. Bu uygulama Avrupa için bir ilk ancak bu gerekçeyle 4 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nde de 12 yaşından küçükler için topa kafayla vurma yasağı getirilmişti.

UEFA'da geçtiğimiz aylarda konuyla ilişkin Avrupa genelinde bir araştırma başlattı. Bu araştırmanın sonuçları da önümüzdeki yıl mayıs ayında açıklanacak.

(fotomaç)