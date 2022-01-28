UKÜ ve DAÜ galibiyetle başladı

Hentbol’da geçtiğimiz akşam erkekler maçı ile başlayan büyükler ligi, dün akşam oynanan kadınlar karşılaşması ile devam etti.

Girne’de oynanan iki karşılaşmada UKÜ, Ozanköy’ü, DAÜ ise Şahlan’ı mağlup ederek lige galibiyetle başlamış oldu.

UKÜ rahat kazandı: 54-20 Gecenin ilk karşılaşmasında son şampiyon UKÜ ile Ozanköy takımları karşı karşıya geldi.

İlk devreyi 26-8 önde kapatan UKÜ karşılaşmayı da 54-20 kazanan taraf oldu.

UKÜ’de Gülem, Deniz ve Derya 8’er golle alınan farklı galibiyetde takıma katkı sağlayan isimler oldu.

DAÜ tecrübesiyle: 34-29 Gecenin ikinci karşılaşmasında ise ligin yeni takımı DAÜ ile Şahlan takımları bir araya geldi.

İlk devresi çekişmeli geçen maçı 16-15 önde kapatan DAÜ, ikinci devrede oyuna daha fazla ağırlığını koyarak sahadan 34-29 üstün ayrıldı.

DAÜ’de 14 golle oynayan Aysu ön plana çıkan isim oldu.