UKÜ ve GG kupaya yakın

Gecenin ilk karşılaşmasında kadınlarda DİGEM ile UKÜ bir araya geldi. Maçın ilk devresini 16-22 önde kapatan UKÜ ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürerek sahadan 33-45 galibiyetle ayrıldı. Gecenin ikinci karşılaşmasında ise GG ile Özgür Adımlar takımları mücadele etti. İlk devresini Özgür Adımlar karşısında 23-12 önde kapatan GG maçı da 44 – 35 galibiyetle tamamlayarak ikinci maç öncesi büyük avantaj elde etti.

UKÜ doludizgin: 33-45

Kadınlarda final serisinin ilk maçında DİGEM karşısında iyi bir oyun sergileyen UKÜ ilk devresini 16-22 önde kapattığı karşılaşmayı da 33-45 kazanarak ikinci maç öncesi avantaj sağladı. UKÜ’de Sevilay ve Aysel 8’er golle maçın kazanılmasında ön plana çıkarken, DİGEM’de Aysu 10 golle maçın en skorer ismi oldu.

GG tecrübesiyle

Erkekler final serisinin ilk maçında ise GG – Özgür Adımlar takımları mücadele etti. Rakibi karşısında ilk devreyi 23-12 önde kapatan GG, maçı da 44-35 galibiyetle tamamlayarak ikinci maç öncesi avantajı ele geçiren taraf oldu. GG’de Doğay 9 golle öne çıkan isim olurken, Özgür Adımlar’da Özgür, Berkem ve Kaan 6’şar golle oynayan isimler oldu.

Alınan bu sonuçlarla birlikte kadınlarda UKÜ erkeklerde ise GG ilk maçların galipleri olurken, finalin ikinci maçları 2 Temmuz Cuma akşamı oynanacak.