UKÜ ve YDÜ avantajlı

UKÜ ve YDÜ avantajlı
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 Hentbol U18 Erkekler’de yarı final ilk maçı bugün oynanırken, kadınlarda ise finalin ilk karşılaşması oynandı. Erkekler karşılaşmasında YDÜ, Yükseliş’i 38-24 mağlup ederken, Kadınlar final serisinin ilk maçını Şahlan karşısında 35-21’lik skorla UKÜ oldu. Erkekler mücadelesinde ilk devresini rakibi Yükseliş karşısında 15-12 önde kapatan YDÜ maçı da kazanarak seride 1-0 öne geçti. YDÜ’de Deran 12 golle maçta ön plana çıkan isim oldu. Günün bir diğer karşılaşmasında ise kadınlar finalinin ilk maçı oynandı. Rakibi Şahlan karşısında ilk devreyi 15-10 önde kapatan UKÜ maçı da 35-21 önde kapatarak ikinci maç öncesi avantaj elde etti. UKÜ’de Nisan kaydettiği 10 golle ön plana çıkan isim oldu

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