Uluçay, özel eğitim gerektiren yüzücüleri kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Özel Eğitim Vakfı heyetini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda yer alan kabulde, Uluçay, uluslararası yüzme yarışmasına katılan özel yarışmacı çocuklara madalyalarını takdim etti.

Kabulde Özel Eğitim Vakfı ve Fast Frogs yüzme kulübü adına konuşan yüzme antrenörü Melis Orbay, Meclis Başkanı Uluçay'a çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay da, özel çocukların KKTC'yi uluslararası yarışmalarda temsil etmesini ve kendilerini ispatlamasından mutluluk duyduğunu belirterek, onların moralinin yüksek olmasının kendilerine de moral verdiğini kaydetti.

Uluçay, ortaya konan özverili çalışmaların ülke geleceği açısından da önemli olduğunu belirterek, özel çocukların Uluslararası yarışmalara katılmalarının önemli olduğunu ve Cumhuriyet meclisi olarak her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.