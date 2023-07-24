Ulusal Usta Vladimir Pronin, Mehmet Şaban ve Demir İlhan Şampiyon

Ulusal Usta Vladimir Pronin, Mehmet Şaban ve Demir İlhan Şampiyon
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5. Ak-Günler İşletmeleri Satranç Turnuvası 22-23 Temmuzda Girne Üniversitesinde gerçekleşti.

Turnuvaya Girne, Lefkoşa ve Güzelyurt'tan 59 oyuncu katıldı ve 5 tur oynandı.

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Küçükler Kategorisini 5 puanla Demir İlhan kazanırken, 4 puanla Hasan Alaz Şimşekatan ikinci oldu. Barış Bahriyeli de 4 puanla üçüncü oldu ve Mehmet Meriçhan da 4 puanla dördüncü olmayı başardı.

Gençler kategorisini 5 puanla Mehmet Şaban kazanırken Doruk İlhan 4 puanla ikinci, Kayra Özdemir 4 puanla üçüncü, Enver Rasmussen Serakıncı 3.5 puanla dördüncü oldu. Gümüş At Satranç Derneği'nde Akasya Eskiköy de 3 puanla Bayanlar Birincisi olmayı başardı.

Büyükler Kategorisini de Gümüş At Satranç Derneği'nden Ulusal Usta Vladimir Pronin 4.5 puanla kazandı. Arsoy Azak 4 puanla ikinci olurken Gümüş At Satranç Derneği'den Furkan Bakan 4 puanla üçüncü ve başka bir Gümüş At'lı olan Hasan İvdil de 3 puanla dördüncü olmayı başardılar.

Satranç Federasyonu açıklamasında Hakemler Tolga Öztürk ve Erdoğan Barışsever ve Cengiz Hasman'a , tüm katılan oyunculara ve velilere teşekkür edildi.

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