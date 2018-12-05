Uluslararası açık su yüzme maratonu yapılıyor

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde 5. Aspava Spor Kulübü Uluslararası Açık Su Yüzme Maratonu pazar günü saat 10.00’da Yedidalga Aspava’da yapılacak.

“Hayatları Değiştiriyor” sloganı ile yapılacak yarışmaya toplam 127 lisanslı sporcu katılacak, saat 10.00’da başlayacak yarış 1 saat 45 dakika sürecek ve toplam 3 km mesafeyi içerecek.

Yarışma ile ilgili bugün Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde düzenlenen basın toplantısında Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Aspava Spor Kulübü Başkanı Mustafa Korkut, Yönetim Kurulu üyesi Caner Aspava, Kulüp üyesi Osman Akkuş ve milli sporcu Cahit Bozatlı konuşma yaptı.

KARAOKÇU

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması noktasında spor ve kültürel faaliyetlerin önemli rolü bulunduğunu dile getirerek, komisyonun bu tarz etkinliklere destek verdiğini belirtti.

Karaokçu, spor ve kültürel etkinliklerle gençleri bütünleştirdiklerini söyleyerek, bu etkinliklere katılımın her geçen gün arttığını kaydetti.

Ülkenin iklim ve coğrafi koşullarının her türlü sporun yapılmasına olanak verdiğini söyleyen Karaokçu, su sporlarının da yıl boyunca yapılabildiğini belirtti.

Karaokçu, su sporlarına emek veren, önemli başarılara imza atan sporcular bulunduğunu dile getirerek, etkinliğe destek vermekten mutluluk duyduklarını kaydetti.

KORKUT

Aspava Spor Kulübü Başkanı Mustafa Korkut, maraton çerçevesinde yapılan hazırlıklar ve çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Korkut, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun verdiği destekle yüzme maratonunu daha da geliştirme ve en iyisini yapma sorumluluğunu hissettiklerini, yarışmaya ilginin yüksek olduğunu belirtti.

Yarışmaya bir haftada 120 sporcunun kayıt yaptırdığını ayrılan kontenjanın dolduğunu, sporculardan 107’sinin yurtdışından geleceğini söyleyen Korkut, sporun önemine işaret etti.

Korkut, tüm hazırlıkların tamamlandığını, her türlü önlemin alındığını söyleyerek, etkinliğe katkı koyan başta Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu olmak üzere herkese teşekkür etti.

ASPAVA

Aspava Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Caner Aspava da yarışmanın büyük emekler verilerek hazırlandığını kaydetti.

Aspava, açık suda emniyetin önemli olduğunu söyleyerek, yarışma sırasında herhangi bir sorun yaşanmaması adına tüm önlemlerin alındığını vurguladı.

AKKUŞ

Aspava Spor Kulübü üyesi Osman Akkuş da hakemlerin görevlerini en iyi şekilde yapacağını belirtti.

Akkuş, derecelerin alınması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

BOZATLI

Milli sporcu Cahit Bozatlı da yarışmaya iki yıldır katıldığını hedefinin ilk üçe girmek olduğunu belirtti.

Hedefe ulaşmak adına planlı ve ciddi şekilde hazırlık yaptığını söyleyen Bozatlı, kulübünü en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağını kaydetti.