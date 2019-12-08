Uluslararası yüzme maratonu yapıldı

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde Aspava Uluslararası Yüzme Maratonu 2019 yapıldı.

Kadın ve erkek olmak üzere 11 kategoride düzenlenen maraton Yedidalga’da gerçekleştirildi.

Maratona KKTC, Türkiye ve İtalya’dan toplam 140 sporcu katıldı. Maratonun tamamlanmasının ardından ödül töreni düzenlendi.

Burada söz alan Aspava Spor Kulübü Başkanı Mustafa Korkut, böyle bir organizasyona imza atmaktan mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, maraton için çok güzel hazırlandıklarını ve gelecek yıl için de motivasyon elde ettiklerini söyledi.

Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu da 3 yıldır çeşitli işbirlikleriyle beraber bu maratona imza attıklarını kaydederek, bu maratonu bir marka haline getirmek için uğraştıklarını vurguladı.

Ülkede yılın 12 ayında her türlü sporun yapılabileceğini göstermek adına büyük bir emek verdiklerine işaret eden Karaokçu, katılan ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere kupaları takdim edildi