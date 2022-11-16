KKTC Basketbol Federasyonu tarafından Üniversiteler Spor Federasyonu işbirliğinde bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan ÜNİLİG’de heyecan başladı.
ÜNİLİG klasman tablosuna girilebilmesini sağlayacak eleme maçlarının ilki dün akşam İskele Spor Salonu’nda oynandı. Avrupa Liderlik Üniversitesi ile Girne Üniversitesi’ni karşı karşıya getiren maç keyifli anlara sahne oldu.
Çeyrek final turunu geçen Avrupa Liderlik Üniversitesi, ilk turu bay geçen Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ile yarı finalde karşılaşacak. Güzelyurt Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma 17 Kasım Perşembe günü oynanacak.