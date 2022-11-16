KKTC Basketbol Federasyonu tarafından Üniversiteler Spor Federasyonu işbirliğinde bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan ÜNİLİG’de heyecan başladı.

ÜNİLİG klasman tablosuna girilebilmesini sağlayacak eleme maçlarının ilki dün akşam İskele Spor Salonu’nda oynandı. Avrupa Liderlik Üniversitesi ile Girne Üniversitesi’ni karşı karşıya getiren maç keyifli anlara sahne oldu.



Özellikle maçın ilk yarısında oldukça etkili bir oyun ortaya koyan Avrupa Liderlik Üniversitesi, yakaladığı farkı maç sonuna kadar sürdürdü ve Girne Üniversitesi karşısında 81-48 kazandı.Çeyrek final turunu geçen Avrupa Liderlik Üniversitesi, ilk turu bay geçen Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ile yarı finalde karşılaşacak. Güzelyurt Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma 17 Kasım Perşembe günü oynanacak.