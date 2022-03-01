UNİLİG’de ikinci devre heyecanı başlıyor

KKTC Basketbol Federasyonu'nun Üniversiteler Spor Federasyonu ile birlikte organize ettiği 2021-2022 sezonu ÜNİLİG’de gözler ikinci devre maçlarına çevrildi.

1 Mart Salı akşamı oynanacak maçla başlayacak ikinci devre öncesinde YDÜ kayıpsız lider olarak yoluna devam ederken, onu 1 yenilgi ile devreyi tamamlayan GAÜ takip ediyor.

Şampiyonluk maçı 15 Nisan’da oynanacak

Çekişmeli maçlara sahne olan UNİLİG’de RDÜ’nün 3, LAÜ, DAÜ ve UKÜ’nün ise birer galibiyeti bulunuyor. 5 maçlık ikinci devrenin tamamlanması ile final four heyecanı yaşanacak.

Birinci ile dördüncü, ikinci ile de üçüncünün eşleşeceği yarı final maçlarının ardından galipler 15 Nisan tarihinde UNİLİG şampiyonluğu için parkeye çıkacak.

Emir Can Mercan ilk devrenin en verimlisi

Bireysel performansların da ortaya çıktığı ilk devre sonunda ligin en verimli oyuncusu pozisyonunda GAÜ’den Emir Can Mercan yer alırken, başarılı oyuncu sayı krallığının da zirvesinde bulunuyor. Ribaunt krallığında RDÜ’den Emmanuel Nweke’nin olduğu UNİLİG’de asist krallığında ise YDÜ’den Batuhan Tüzmen yer alıyor.