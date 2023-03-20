Ünilig’de müthiş heyecan

KKTC Basketbol Federasyonu’nun Üniversiteler Spor Federasyonu işbirliğinde ve METGİN sponsorluğunda düzenlediği Ünilig’de zirvede işler karıştı. Lider BAÜ’nün takipçisi RDÜ’ye kaybetmesinin ardından YDÜ’yü yenen DAÜ’nün ilk 4 içindeki iddiasını güçlendirdiği ligde klasmanın tamamlanmasına 2 hafta kaldı.

DAÜ’den kritik galibiyet: 66-55

Ligin 8’inci haftasının kapanış maçında YDÜ ile DAÜ, RA-25 Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. 7 maçının 5’ini kazanan YDÜ karşısına 3 galibiyetle çıkan DAÜ, bu zorlu maçı 66-55 kazanarak lig şampiyonluğu konusundaki iddiasını ortaya koydu.

Maçın ilk periyodunu 4 sayı üstün geçen DAÜ, soyunma odasına da 39-28 önde girdi. İkinci yarıda da oyun kontrolünü kaybetmeyen ve rakibinin farkı kapamasına müsaade etmeyen Mağusa ekibi mücadeleden 66-55 üstün ayrılan taraf oldu.

DAÜ’de Arda Göztaşı ürettiği 22 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olurken 7 de ribaunt topladı. YDÜ’de Batu Aybars 16 sayı ile takımı adına en fazla sayı atan oyuncu olarak maçı tamamladı.

Metgin Ünilig 9. ve 10. Hafta programı:

9.HAFTA

23 Mart BAÜ-GAÜ

24 Mart DAÜ-ODTÜ

25 Mart YDÜ-RDÜ

10.HAFTA

30 Mart ODTÜ-YDÜ

31 Mart RDÜ-GAÜ

1 Nisan BAÜ-DAÜ