Ustalık derecesine terfi edenler açıklandı

KKTC Kickboks Federasuyonu’nun yıllık faaliyet programında yer alan 25. Kickboks Siyah Kuşak Sınavı, 09 Aralık 2018 pazar günü, Lefkoşa’da Federasyon Antrenman Salonunda yapıldı.

Altı ay bekleme süresini ve 15 yaşını tamamlayan kahverengi kuşak sahibi sporcular 1 Dan sınavına, bir yıl bekleme süresini ve 16 yaşını tamamlayan 1.Dan sahibi sporcular 2.Dan sınavına, iki yıl bekleme süresini ve 18 yaşını tamamlayan 2.Dan sahibi sporcular 3.Dan sınavına ve bekleme sürelerini tamamlayan 15 yaşından küçük sporcular Pum sınavına katıldılar.

Tez 10 puan, Yazılı 30 puan ve uygulamalı 60 puan üzerinden değerlendirilen sınav sonunda 100 puan üzerinden 70 ve üzeri puan alan 11 sporcu başarılı olarak bir üst kemere terfi ettiler.

Terfi Edenler ve terfi ettikleri kemer dereceleri aşağıda görüldüğü gibidir;

1.PUM’A TERFİ EDENLER;

1) Alican KONU

2) Melisa ÇERİ

3) Fatma KAYA

4) Raygan BULUT

1.DAN’A TERFİ EDENLER;

1) Devran DEMİR

2) Feyzi KURUMANASTIRLI

3) Muhammed KHALET

2.DAN’A TERFİ EDENLER;

1) Veli ABİÇ

2) Nazan BERRAK

3.DAN’A TERFİ EDENLER;

1) Tufan ŞİMŞEK

2) Mehmet ERDEM